"Футбол вне политики?" Зенитовец Ракицкий завершил карьеру в сборной Украине

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий объявил о том, что завершает свои выступления за сборную Украины. Футболист перестал вызываться в свою национальную команду после перехода в российский клуб.

"Поздравляю сборную Украины с выходом на Евро-2020 и желаю успехов! Десять лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания", — написал украинец в своем личном Instagram-аккаунте. – Я ухожу из сборной Украины".

"На протяжении всего 2019 года я ждал вызова в команду, но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Вы апеллируете не навыками футбольного мастерства. Футбол вне политики?"

Напомним, что Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в петербургский "Зенит" в 2019 году. С момента старта своих выступлений за клуб с берегов Невы украинский оборонец не сыграл ни одного матча за сборную Украины. До этого он провел в "жовто-блакитной" футболке 54 игры, забив пять голов.