Около тысячи кадетов и юнармейцев примут участие в параде 7 ноября

В параде на Красной площади 7 ноября примут участие около тысячи московских кадетов и юнармейцев.

"Десять парадных расчетов пройдут маршем, это право они заслужили, став лучшими на смотре-конкурсе по строевой подготовке", — рассказала Агентству городских новостей "Москва" директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская. — Еще два парадных расчета московских школьников подготовили "Юнармия" и кадетские казачьи классы".

По ее словам, кадеты будут маршировать в одном строю с военнослужащими Министерства обороны России, воспитанниками Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кавалерийской группы Президентского полка, сводным военным оркестром Московского территориального гарнизона и членами военно-исторических клубов.

"Ребята подошли к подготовке очень ответственно. Они не только оттачивают строевой шаг с учетом брусчатки, но и осваивают приемы владения телом в условиях динамической и статической нагрузки. Кадетам приходится достаточно долго стоять в парадном строю, они должны знать, что делать, чтобы не устать и не замерзнуть. Важно, что перед маршем кадеты изучают историю парада, знают и понимают его смысл и роль в защите Москвы в годы войны. Прохождение по Красной площади — очень ответственное мероприятие, поэтому ребят готовят к нему и физически, и психологически", — отметила Ярославская.

Ранее сообщалось, что из-за проведения шествия и митинга 7 ноября в центре столицы изменятся маршруты следования троллейбусов.

В частности, троллейбусы маршрута №15 будут следовать от Суворовской до Трубной площади (по маршруту №13), а троллейбусы №31 — от конечной станции "Лужники" до площади Никитские Ворота.

Ограничения для движения общественного транспорта 7 ноября с 09:00 до окончания мероприятий вводятся на Страстном бульваре и улице Петровке, по которым пройдет шествие, и площади Революции, где состоится митинг.

Кроме того, с увеличенными интервалами могут следовать троллейбусы №12 и №33, а также автобусы №12Ц.