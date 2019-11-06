Кошка, которую пытались использовать в качестве наркокурьера, ищет хозяина

О кошке, которую пытались использовать в качестве наркокурьера, позаботятся сотрудники приюта для бездомных животных. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан".

Кошка попалась на глаза сотрудникам колонии в Менделеевске в конце октября, когда пыталась проникнуть в исправительное учреждение. Странное поведение животного насторожило правоохранителей. Когда зверька удалось схватить, при осмотре выяснилось, что в ее ошейнике находится не менее 12 граммов гашиша. После того, как были закончены все следственные действия, кошку привезли в приют.

Сейчас животное находится в карантине. По заверению ветеринара, она здорова, так что после прививок и стерилизации присоединится к другим сородичам. После всего пережитого зверьку очень нужен добрый заботливый хозяин, и в приюте надеются, что такой человек быстро найдется.