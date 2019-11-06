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6 ноября 201912:22

Renault может выйти из Формулы-1. Команду может спасти российский олигарх

EPA

Французская команда Renault может прекратить свои выступления в чемпионате мира по автогонкам в классе "Формула-1". Это может произойти с командой после завершения нынешнего сезона.

Новый глава концерна Клотильда Дельбос спустя несколько недель после своего назначения на пост дала понять, что она выступает против участия команды в "Формуле-1", сообщает РИА Новости со ссылкой на F1-Insider. На данную тему уже состоялись переговоры между представителями FIA и владельцами "Ф1" Liberty Media.

В случае прекращения выступлений Renault в "Королевских гонках" помимо всего персонала без работы останутся и два ключевых пилота команды – Даниэль Риккьярдо и Эстебан Окон.

Однако ситуация может измениться если у команды появится новый владелец. В связи с этим стало известно имя одного из потенциальных покупателей. Речь идет о российском миллиардере Дмитрии Мазепине, который заинтересован в покупке команды. Его сын Никита является пилотом "Формулы-2" и хочет попробовать свои силы в первой.

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