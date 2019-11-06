В выходные в Москве будет аномально тепло

Аномальное тепло ожидается в ближайшие выходные. Столбик термометра в Москве поднимается до 11 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Серьезных осадков также не ожидается.

Между тем, похолодание ожидается во второй декаде ноября, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Однако аномальное тепло все равно сохранится, пишет агентство РИА Новости. Снега синоптики все еще не ожидают, хотя в этих числах он уже должен появиться.