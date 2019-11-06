Момент обрушения девятиэтажного дома в Норильске попал на видео

В Норильске развалился девятиэтажный дом — инцидент произошел на улице Надежнинской во вторник, 5 ноября.

В администрации города, по информации издания "ТВК Красноярск", сообщили, что обрушение дома было контролируемым и проводилось под присмотром специалистив — ранее здание было огорожено и определено под снос.

Отдельно подчеркивается, что дети, попавшие в кадр, находились на безопасном расстоянии, и в результате происшествия никто не пострадал.