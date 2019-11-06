Конфликт в "Наполи": футболисты и тренер ополчились против президента

Президент футбольного клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис оказался в центре скандала, разгоревшегося внутри команды. Он хотел закрыть команду на пятидневный сбор на тренировочной базе клуба, но этому воспротивились и футболисты, и главный тренер Карло Анчелотти.

Итальянский наставник неаполитанцев сразу же дал понять, что он не приветствует данную идею строптивого президента. Именно с несогласием со своим боссом связывают неявку наставника на пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (1:1).

Но не один Анчелотти устроил демарш. Также после лигочемпионской встречи капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье увидел сына президента и заявил ему: "Мы отправляемся домой. Иди, и передай это своему отцу", — приводит его слова Чемпионат.Com. После этого вся команда действительно разъехалась по домам.

По итогам ничьей с австрийским чемпионом "Наполи" с восемью очками занимает вторую строчку в группе "Е". На первом месте "Ливерпуль" (9), третья строчка – за "Зальцбургом" (4), а замыкает таблицу "Генк" (1).