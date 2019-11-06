Песков о разрешении сбивать дроны: разрешено все, что не запрещено

Вступление нового закона о дронах и разрешение Росгвардии стрелять по беспилотникам никак не скажутся на торговле БПЛА, уверен Дмитрий Песков. Достаточно не летать над закрытыми районами. А все остальное, что не запрещено, разрешено, пишет агентство "Интерфакс".

Ранее заместитель главы Росгвардии Олег Борукаев заявил, что ведомство должно получить право сбивать дроны из огнестрельного оружия. Так как современные системы борьбы с беспилотниками стоят дорого и работают не всегда. Поэтому использование стрелковых комплексов, которые уже стоят на вооружении Росгвардии позволит решить проблему без дополнительных затрат.