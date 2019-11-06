Названо имя предполагаемого убийцы начальника ингушского Центра "Э"

Установлена личность главного подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Это 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, после совершения убийства он на рейсовом автобусе уехал из Москвы в Хасавюрт. По предварительным данным, сейчас он может находиться в Ингушетии. При себе у него может быть оружие.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед, работавший врачом в столичной клинике, были убиты 2 ноября в Москве. Преступник выстрелил в них не менее десяти раз.

Братья были похоронены на родовом кладбище в Назрановском районе Ингушетии по мусульманским обычаям.