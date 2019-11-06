Нурмагомедов: через 5 месяцев нам предстоит провести лучший бой в истории UFC

Отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулнамап Нурмагомедов прокомментировал возможность проведения боя своего сына против американского боксера Флойда Мэйвезера по правилам бокса. И сообщил примерный срок следующего боя Хабиба в UFC.

"Уважаю желание Флойда провести бой против Хабиба. У нас сейчас самый ответственный момент –нам предстоит провести лучший бой в истории UFC, – написал наставник бойца в Instagram – 12 из 12 из серии побед. Болельщики ждут этого боя, к которому мы готовились в общей сложности больше года. Пять месяцев, и бой должен состояться".

"Впервые нам нужно будет выступить по боксу, и нам будет нужен лагерь Ломаченко-старшего на полгода. Почему бы и нет!"

Напомним, что ранее Мэйвезер уже встречался с бойцом смешанного стиля, когда летом 2017 года проводил бой против ирландца Конора Макгрегора. Победу техническим нокаутом тогда праздновал американец.