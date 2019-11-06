Патриарх предложил ответить на вызовы соцсетей школьным курсом культурологии

Патриарх Кирилл предложить создать специальный культурологический курс для основной школы, который глубже познакомил бы учеников с отечественной культурой и помог бы детям противостоять деструктивным моделям поведения, навязываемым в Интернете.

Идея была озвучена на съезде Общества русской словесности, председателем которого является глава Русской православной церкви. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

"Школа, образование — то место, где реально можно создать систему положительного воспитания нашей молодежи", — уверен предстоятель РПЦ.

По мнению патриарха, сейчас знания школьников об отечественной культуре обрывочны и избирательны, у детей отсутствует целостное понимание этой темы. Новый культурологический курс можно было бы организовать в рамках одного или нескольких предметов. Кроме того такой курс мог бы стать "ответом на вызовы, с которыми сталкиваются подростки в Интернете и социальных сетях", считает глава РПЦ.