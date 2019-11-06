В Самаре умер актер из "Улиц разбитых фонарей"

На 48-году жизни скончался актер Самарского драмтеатра Виталий Жигалин. Сообщение о его смерти появилось на официальной странице театра в социальной сети "ВКонтакте".

Прощание с артистом пройдет 8 ноября в самарском Доме актера.

Виталий Жигалин запомнился российским зрителям своими ролями в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". В Самарском академическом драматическом театре он прослужил 25 лет.