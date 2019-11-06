Трамвай-экскурсовод проедет по красивейшим местам Северной столицы

Экскурсионный трамвай проедет по красивейшим местам Северной столицы. Новый туристический маршрут появился сегодня в городе на Неве, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Его маршрут пролегает через шесть мостов города — от Васильевского острова и Петроградской стороны до Финляндского вокзала и Цирка на Фонтанке. Туристы и просто все любящие Петербург пассажиры увидят по дороге пятьсот самых известных мест Петербурга. Петропавловка, крейсер "Аврора", Марсово поле, Михайловский замок, Летний сад — всего на маршруте предусмотрено 16 остановок. На любой из них можно присоединиться к экскурсии.

Построили "Американку" — так называли подобную модель в прошлом веке — в цехе ремонта "Горэлектротранса". Каждый день трамвай-экскурсовод будет стартовать из Музея городского электрического транспорта в 10, 13, 16 и 19 часов.