Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

25 ноября в зале "Зарядье" прозвучат сонаты Баха в исполнении венгерского флейтиста Бенедека Чалога и российской флейтистки Ольги Ивушейковой.

Ольга Ивушейкова — солистка оркестра Pratum Integrum, доцент Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом. В числе ее партнеров Александр Рудин, Яков Кацнельсон, Алексей Уткин, Татьяна Гринденко, Алексей Любимов, Феликс Ренггли, Паоло Грацци, Виланд Кейкен.

Постоянный участник фестивалей старинной музыки в Париже, Инсбруке, Утрехте, Брюгге, Бенедек Чалог специализируется на музыке барокко и раннего классицизма. С 1992 по 2007 год он преподавал барочную флейту в Будапеште, а также в Высшей школе музыки и театра им. Ф. Мендельсона в Лейпциге.

"Что побуждает музыкантов в XXI веке играть барочную музыку на старинных деревянных флейтах, ведь они и звучат тише и уступают современным флейтам в техническом отношении? Будь у Баха такие флейты, как в наши дни, он был бы счастлив! – рассуждает Бенедек Чалог. – Но я убежден, что деревянные флейты в баховской музыке идеальны и превосходят современные золотые и серебряные инструменты, при всем к ним уважении. У деревянной флейты звук теплый, мягкий, нежный. Она способна выразить тысячи оттенков piano и pianissimo! Наши с Ольгой Ивушейковой инструменты – точные копии флейт баховских времен. Они сделаны из пород тропических деревьев. У них богатый и очень нежный звук. Мне не терпится услышать, как они будут звучать в роскошной акустике "Зарядья"! Московской публике мы собираемся представить программу из сонат Баха и произведений, авторство которых не подтверждено, но это чудесная музыка! Мы будем стараться играть так, чтобы сам Бах, будь он в зале, остался доволен".

Концерт состоится 25 ноября в 19:00 в Малом зале "Зарядья".