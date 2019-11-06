Британский парламент распущен, началась предвыборная кампания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально уведомил королеву Елизавету II о роспуске парламента. Таким образом, в стране официально стартовала предвыборная кампания, на время которой вся законодательная деятельность будет приостановлена. Планируется, что досрочные парламентские выборы состоятся 12 декабря, передает "Интерфакс".

Британский парламент уже долгое время не может согласовать дату и условия выхода Великобритании из Евросоюза.

Глава правительства Борис Джонсон добивался, чтобы страна покинула ЕС 31 октября, даже если к этому времени не удастся согласовать все условия "развода". Однако члены парламента выступили против Brexit без сделки и обязали премьера просить о новой отсрочке. В итоге члены ЕС одобрили запрос Великобритании на третью отсрочку даты Brexit на три месяца — до 31 января 2020 года.

В ответ Джонсон призвал Палату общин согласиться на проведение досрочных выборов 12 декабря 2019 года вместо запланированного 2022 года. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.