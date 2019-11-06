Сергей Белоголовцев о сыне с ДЦП: "Мы умирали от нетактичности окружающих"

Со стороны может показаться, что жизнь Сергея Белоголовцева — сплошной праздник, но в реальности артисту, известному по юмористическому шоу "О.С.П.-студия" и комедийному сериалу "33 квадратных метра", многие годы было не до смеха.

Выступать он начал еще в команде КВН Московского горного института, но в театральный потом не прошел и уехал работать по распределению по специальности — горным инженером-физиком в Комсомольск-на-Амуре.

Там молодой специалист должен был руководить командой рабочих, 80 процентов которых были бывшими заключенными.

Туда же приехала и жена Наталья с их маленьким сыном Никитой. Вскоре она забеременела вновь и уехала на "большую землю", где родились близнецы Женя и Саша.

Мальчики появились на свет недоношенными, их долго выхаживали, а вскоре выяснилось, что у Жени — неоперабельный порок сердца и ДЦП.

В девять месяцев малышу сделали серьезную операцию, так что он долго не мог самостоятельно даже дышать.

В семье началась тяжелейшая полоса. И в этот же период Белоголовцев постоянно пропадал на работе.

Он признается, что болезнь ребенка – это всегда испытание для семьи, и нужно уметь находить компромиссы, время и силы для своей родной семьи.

"На работе свет клином не сошелся", – уверен шоумен. Он рассказывает, что на борьбу за Женю были брошены все силы, но тяжелее всего было сталкиваться с нетактичностью, а порой, и хамством окружающих.

"Мы умирали от нетактичности окружающих, мы хотели оградить прежде всего, наверное, себя от хамского вторжения", – вспоминает Сергей и добавляет: "Белоголовцевы никогда не стеснялись своего сына!"

В борьбе за него семья победила: Женя, которому в младенчестве врачи не давали никаких шансов, окончил институт и стал ведущим на телевидении, а недавно отец с сыном создали свой YouTube-канал.

Сейчас Женя не просто живет и работает, но даже катается на горных лыжах. На волне его успеха Наташа создала организацию "Лыжи мечты", которая помогает детям с ДЦП.

Правда ли, что в их семье был период, когда Наташа собиралась уйти от Сергея вместе с детьми? Что сам шоумен вспоминает о том периоде, и как объясняет свое поведение?

Какими словами встретили под землей молодого специалиста – выпускника вуза – бывшие заключенные, и как горный инженер все-таки пробился в артисты?

Что ему сказал отец-физик, когда Сергей на экзаменах получил по физике двойку? Где познакомились они с Натальей, и почему на их свадьбе официанты "роняли оливье"?

Почему Сергею иногда страшно, когда его друг Павел Кабанов перевоплощается в Клару Захаровну, и почему считает, что смешить людей гораздо сложнее, чем заставлять их плакать?

В "Судьбе человека" – беседа Бориса Корчевникова с шоуменом Сергеем Белоголовцевым.