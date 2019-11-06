Путин: оружие, не имеющее аналогов, не повод, чтобы кому-то угрожать

Вооруженные силы России доказали свою эффективность и будут дальше повышать свою обороноспособность. В частности, ставить на вооружение лазерные и гиперзвуковые системы. Но это не повод кому-то угрожать, заявил Владимир Путин на церемонии вручения наград и званий высшим офицерам.

При всем при этом Россия выступает за разоружение, добавил глава государства, с учетом новейших комплексов, задача которых, прежде всего, обеспечение безопасности России, сообщает телеканал "Россия 24".

Кроме того, президент отметил важность повышения уровня солдат и офицеров, укрепления дисциплины и морального духа в войсках. В заключении Владимир Путин рассказал, что количество учений выросло на 25%.