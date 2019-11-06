Иран оживляет центрифуги для обогащения урана: реакция мирового сообщества

Иран приступил к подаче газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо. Таким образом официально стартовал четвертый этап по сокращению Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки. Процесс подачи голубого топлива произвели в присутствии специалистов МАГАТЭ.

От сдержанного беспокойства до угроз максимальной политической изоляции — так отреагировало мировое сообщество на подачу газа в центрифуги на объекте Фордо в Иране. Гаранты стремительно сходящего на нет Венского соглашения 2015 года — Китай и Франция — договорились скоординировать действия, чтобы заставить Тегеран вернуться к исполнению обязательств в рамках СВПД.

"В свете объявленных недавно новых мер, противоречащих Венскому соглашению 2015 года, гарантами которого являются Франция и КНР, а также европейцы и Россия, мы договорились углубить наши совместные усилия с целью заставить Иран вернуться к выполнению своих обязательств в ядерной сфере в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Я благодарю Китай за поддержку действий Франции в пользу деэскалации и возобновления расширенных переговоров по ядерной программе Ирана после 2025 года", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Поспособствовать диалогу Ирана и Запада готова и Япония, отметив, что статус США как союзникане будет противоречить дипломатическим усилиям Токио.

"Япония постарается сыграть конструктивную роль в этой сложной ситуации. Мы — союзники США, но в то же время поддерживаем хорошие отношения с Ираном. Токио продолжит использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы способствовать миру и стабильности ближневосточного региона", — пообещал Йошихидэ Суга, секретарь кабмина Японии.

О необходимости сохранить СВПД заявил и официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генсек в курсе объявления президента Ирана о центрифугах. Он подчеркивает, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе остается огромным достижением в сфере нераспространения ядерного оружия. Он призывает всех участников соглашения полностью выполнять его положения", — отметил Стефан Дюжаррик, официальный представитель генерального секретаря ООН.

Куда более резкая реакция пришла из Тель-Авива. В интервью местным СМИ израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что он не позволит Ирану получить ядерное оружие.

"Учитывая усилия Ирана по развитию его ядерной программы, расширению обогащения урана для производства атомных бомб, повторяю еще раз: мы никогда не позволим Ирану разработать ядерное оружие. Это не только для нашей безопасности и нашего будущего, но и для будущего Ближнего Востока и всего мира", — подчеркнул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ну, а США — страна, которая в одностороннем порядке вышла из договора и по факту вынудила Иран сократить свои обязательства — остается верна своим инструментам. Представители Госдепа в очередной раз обвинили Тегеран в ядерном шантаже и пригрозили Исламской Республике дальнейшей экономической и политической изоляцией. Объект в Фордо там назвали укрепленным подземным бункером для проведения секретных работ по обогащению урана.

Если верить западным СМИ, о существовании объекта МАГАТЭ узнало именно от американской разведки. Впрочем, в Тегеране настаивают, что вовремя сообщили агентству всю необходимую информацию. Как известно, комплекс в Фордо находится неподалеку от города Кум — примерно в 150 километрах от Тегерана. Он расположен на глубине около 80 метров и попадает в зону защиты столичных систем ПВО. В 2016 году охрану завода усилили российские ЗРК С-300. Как заявил президент Ирана Хасан Роухани, на объекте сейчас находятся 1044 центрифуги.

"Как вы знаете, в Фордо, согласно ядерному соглашению, у нас находится порядка тысячи центрифуг. В рамках договора мы согласились, что они будут вращаться, но без подачи в них газа. Наш четвертый шаг по сокращению обязательств, который вступает в силу, разрешает подачу сырья", — объяснил Хасан Роухани, президент Ирана.

Речь об устройствах первого поколения, которые изначально дублировали работу предприятия в Натанзе. Летом 2011 года Тегеран уведомил о переориентации завода на обогащение урана до 20 процентов. В рамках соглашения 2015 года Иран согласился перепрофилировать объект в ядерный центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения на нем урана. Теперь же работы возобновились, правда, пока речь об обогащении урана до 5 процентов и под контролем МАГАТЭ. Впрочем, как отмечают аналитики, уже в начале 2020 года, если США и европейские страны не предпримут никаких шагов для сохранения СВПД, Иран полностью прекратит выполнение пунктов договора.