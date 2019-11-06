Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

Руководитель Таможенной службы Финляндии Ярмо Райккя признал, что больше трех лет (с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019-го) они неверно конвертировали российский рубль, китайский юань, доллар США и шведскую крону.

Райккя пояснил, что таможня ошибочно использовала курсы валют, установленные Финским банком, а должна была использовать курс Европейского ЦБ.

В итоге было выявлено около 960 тысяч случаев ошибочного таможенного оформления, а подлежащая возмещению сумма на данный момент оценивается примерно в 11,5 миллионов евро, передает РИА Новости.

Глава таможни Финляндии заверил, что они стремятся начать процесс возмещения как можно скорее, но "из-за большого количества дел и правил ЕС по определению таможенной стоимости" до начала следующего года завершить возврат средств вряд ли удастся.

В Таможенной службе Финляндии заявили, что сожалеют об ошибке и просят клиентов заполнить на сайте ведомства специальную форму для возврата средств.