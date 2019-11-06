Маневр против кувалды: инкассатор сумел уехать от грабителей

Столичный инкассатор сумел уйти от разбойников благодаря мастерству вождения. Кадры происшествия сегодня распространило МВД.

Преступники выследили работника, обслуживающего банковские терминалы, и заблокировали его машину на дороге, где велись ремонтные работы. Затем двое мужчин с кувалдами принялись громить стекла автомобиля и даже успели открыли дверь пассажирского сидения. Но водитель не растерялся, резко сдал назад и вывернул на свободную часть дороги, чудом не попав колесом в глубокую колею. О нападении он сообщил в полицию.

"Задержан мужчина, которого подозревают в разбойном нападении и хищении денежных средств на сумму более одного миллиона рублей. В территориальный отдел полиции обратился сотрудник организации, которая занимается обслуживанием платежных терминалов", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Нападавшему предъявлено обвинение по уголовной статье "Разбой". Суд арестовал его, соучастника ищут.