На отдыхе в Турции пропал 25-летний гражданин России

В турецком курортном городке Сиде пропал 25-летний гражданин России – уроженец Сыктывкара, который в последнее время жил в Германии.

Никита Василевский должен был вернуться домой 5 ноября, но после 1 ноября не выходил с родными на связь. Тогда же его видели в последний раз в отеле "Stone Palace Side". Причем, в номере остались его вещи.

Тетя пропавшего молодого человека Елизавета Кызьюрова говорит, что полиция поисками Никиты не занимается, отель и туроператор также отказались в этом помогать и рекомендовали обратиться в русское посольство, пишет "АиФ".

Мама молодого человека выезжает в Турцию, чтобы начать поиски, также родные обратились за помощью к волонтерам.