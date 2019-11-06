Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 ноября 201916:30

На отдыхе в Турции пропал 25-летний гражданин России

komi.aif.ru

В турецком курортном городке Сиде пропал 25-летний гражданин России – уроженец Сыктывкара, который в последнее время жил в Германии.

Никита Василевский должен был вернуться домой 5 ноября, но после 1 ноября не выходил с родными на связь. Тогда же его видели в последний раз в отеле "Stone Palace Side". Причем, в номере остались его вещи.

Тетя пропавшего молодого человека Елизавета Кызьюрова говорит, что полиция поисками Никиты не занимается, отель и туроператор также отказались в этом помогать и рекомендовали обратиться в русское посольство, пишет "АиФ".

Мама молодого человека выезжает в Турцию, чтобы начать поиски, также родные обратились за помощью к волонтерам.

Сейчас

17:10

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об "аргентинском кокаине"

16:04

Киевского мэра обвиняют в госизмене

15:59

Отец Шамсутдинова: действия сына были ответом на насилие

15:19

Эрдоган: мы поймали жену, сестру и зятя аль-Багдади

14:23

Путин: оружие, не имеющее аналогов, не повод, чтобы кому-то угрожать

14:00

Британский парламент распущен

12:51

Умер литературный критик Лев Аннинский

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Риян Шамсутдинов: мы удивились словам брата об угрозе изнасилования

Риян Шамсутдинов: мы удивились словам брата об угрозе изнасилования

2 минуты назад
Иран оживляет центрифуги для обогащения урана: реакция мирового сообщества

Иран оживляет центрифуги для обогащения урана: реакция мирового сообщества

1 час назад
Эрдоган: мы поймали жену, сестру и зятя аль-Багдади

Эрдоган: мы поймали жену, сестру и зятя аль-Багдади

1 час назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:55

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 7 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Путин: оружие, не имеющее аналогов, не повод, чтобы кому-то угрожать

Путин: оружие, не имеющее аналогов, не повод, чтобы кому-то угрожать

2 часа назад
В отношении киевского мэра возбуждено уголовное дело о госизмене

В отношении киевского мэра возбуждено уголовное дело о госизмене

57 минут назад
Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

1 час назад
Чуть-чуть не дотянул: петербуржец сдался и вынес на помойку ёлку 5 ноября

Чуть-чуть не дотянул: петербуржец сдался и вынес на помойку ёлку 5 ноября

22 минуты назад
12 самых востребованных профессий будущего

12 самых востребованных профессий будущего

11 часов назад
Во Франции госпитализирована Катрин Денев

Во Франции госпитализирована Катрин Денев

2 часа назад
Британский парламент распущен, началась предвыборная кампания

Британский парламент распущен, началась предвыборная кампания

2 часа назад
Сергей Белоголовцев о сыне с ДЦП: "Мы умирали от нетактичности окружающих"

Сергей Белоголовцев о сыне с ДЦП: "Мы умирали от нетактичности окружающих"

2 часа назад
"Убить всех человеков": в авиакорпорации подтвердили появление этой надписи на дисплее Як-130

"Убить всех человеков": в авиакорпорации подтвердили появление этой надписи на дисплее Як-130

6 часов назад
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

2 часа назад
Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

3 часа назад
Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

05.11.2019 15:47
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Королева Великобритании отказалась от одежды с натуральным мехом

Королева Великобритании отказалась от одежды с натуральным мехом

23 минуты назад
Под Саратовом пенсионерка забила молотком сожителя за то, что он не починил ручку двери

Под Саратовом пенсионерка забила молотком сожителя за то, что он не починил ручку двери

45 минут назад
На отдыхе в Турции пропал 25-летний гражданин России

На отдыхе в Турции пропал 25-летний гражданин России

51 минута назад
У экс-футболиста сборной России Кержакова заблокировали банковские счета

У экс-футболиста сборной России Кержакова заблокировали банковские счета

1 час назад
На Вятке женщине два года начисляли плату за тепло несмотря на срезанные батареи

На Вятке женщине два года начисляли плату за тепло несмотря на срезанные батареи

2 часа назад
Видеоигры назвали причиной трагедии в Забайкалье

Видеоигры назвали причиной трагедии в Забайкалье

2 часа назад
Главный свидетель по делу о крушении MH17 пожалуется в Страсбург

Главный свидетель по делу о крушении MH17 пожалуется в Страсбург

2 часа назад
После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития

После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития

3 часа назад
В Больших Вяземах сторожевые собаки чуть не загрызли женщину с ребенком

В Больших Вяземах сторожевые собаки чуть не загрызли женщину с ребенком

3 часа назад
Патриарх предложил ответить на вызовы соцсетей школьным курсом культурологии

Патриарх предложил ответить на вызовы соцсетей школьным курсом культурологии

3 часа назад
Впала в кому: суд отложил заседание по делу бывшей жены Цеповяза

Впала в кому: суд отложил заседание по делу бывшей жены Цеповяза

3 часа назад
11 тысяч учёных объявили климатическую чрезвычайную ситуацию и рассказали, как спасти планету

11 тысяч учёных объявили климатическую чрезвычайную ситуацию и рассказали, как спасти планету

3 часа назад
Названо имя предполагаемого убийцы начальника ингушского Центра "Э"

Названо имя предполагаемого убийцы начальника ингушского Центра "Э"

3 часа назад
Нурмагомедов: через 5 месяцев нам предстоит провести лучший бой в истории UFC

Нурмагомедов: через 5 месяцев нам предстоит провести лучший бой в истории UFC

4 часа назад
Умер литературный критик Лев Аннинский

Умер литературный критик Лев Аннинский

4 часа назад
В выходные в Москве будет аномально тепло

В выходные в Москве будет аномально тепло

4 часа назад
Набиуллина назвала виновных в утечках данных клиентов банков

Набиуллина назвала виновных в утечках данных клиентов банков

4 часа назад
Пес поджег квартиру, пока хозяйки не было дома

Пес поджег квартиру, пока хозяйки не было дома

4 часа назад
Из Минприроды уволился куратор мусорной реформы

Из Минприроды уволился куратор мусорной реформы

5 часов назад
Средние цены на автомобили в этом году опять выросли

Средние цены на автомобили в этом году опять выросли

5 часов назад
Госдума отклонила предложение сделать "Боже, Царя храни!" гимном России

Госдума отклонила предложение сделать "Боже, Царя храни!" гимном России

5 часов назад
Ловил рыбу на коноплю: 90-летнего профессора осудили по уголовной статье за хранение наркотиков

Ловил рыбу на коноплю: 90-летнего профессора осудили по уголовной статье за хранение наркотиков

5 часов назад
"Яндекс" обучил "Алису" первому иностранному языку

"Яндекс" обучил "Алису" первому иностранному языку

5 часов назад
Лавров: ограничения на работу российских СМИ за рубежом - политическая цензура

Лавров: ограничения на работу российских СМИ за рубежом - политическая цензура

5 часов назад
"Аэроэкспресс" будет частью Московских центральных диаметров

"Аэроэкспресс" будет частью Московских центральных диаметров

6 часов назад
Болезни печени: симптомы заболеваний

Болезни печени: симптомы заболеваний

6 часов назад
Боевики, напавшие на погранзаставу в Таджикистане, планировали теракты

Боевики, напавшие на погранзаставу в Таджикистане, планировали теракты

6 часов назад
Четырёхдневная рабочая неделя в Microsoft резко повысила продуктивность

Четырёхдневная рабочая неделя в Microsoft резко повысила продуктивность

6 часов назад
Бумажным ПТС в России дали еще год

Бумажным ПТС в России дали еще год

7 часов назад
Агент изменений: как молодые архитекторы преобразуют российские города  

Агент изменений: как молодые архитекторы преобразуют российские города  

7 часов назад
Зеппельт: 8 вопросов от WADA Россия оставила без ответов

Зеппельт: 8 вопросов от WADA Россия оставила без ответов

7 часов назад
В Думе предлагают глушить сотовую связь на зонах

В Думе предлагают глушить сотовую связь на зонах

7 часов назад
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов

8 часов назад
Человеческую кожу научились печатать с кровеносными сосудами

Человеческую кожу научились печатать с кровеносными сосудами

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку