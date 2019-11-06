Чуть-чуть не дотянул: петербуржец сдался и вынес на помойку ёлку 5 ноября

В соцсетях Петербурга появилось фото засохшего остова новогодней ёлки уже совсем без иголок, но с яркими "фонариками" — пакетами на кончиках веток.

Новогоднее деревце было обнаружено у мусорного контейнера в одном из дворов жилого дома утром 5 ноября, сообщает Piter.tv.

Под снимком тут же появилось множество ехидных комментариев, основная суть которых сводится к тому, что владелец новогоднего дерева-2019 — "слабак", ведь до нового Нового года осталось чуть больше 50 дней.

Однако есть и те, кто показательно "удивился": "А что, можно уже ёлку выбрасывать?" "Я бы еще подождал", — ответил на это другой комментатор.

Впрочем, есть и те, кто сомневается, что фото сделано в начале ноября — слишком уж это неправдоподобно.