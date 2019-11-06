Риян Шамсутдинов: мы удивились словам брата об угрозе изнасилования

Удивлен заявлением об угрозе изнасилования убившего восемь человек в военной части Забайкальского края срочника Рамиля Шамсутдинова его старший брат Риян. Солдат срочной службы расстрелял сослуживцев из табельного оружия. Он застрелил восьмерых человек, а еще двух ранил. Погибли два офицера и шестеро солдат-срочников.

Брат обвиняемого в убийстве сослуживцев Риян Шамсутдинов признался, что он сильно удивлен, когда прочитал в интернете о сексуальном насилии. Рамиль действительно жаловался на дедовщину, цитирует брата обвиняемого солдата РИА Новости. Риян заявил, что Рамиля в армии регулярно били и отнимали у него деньги.

"Было физическое насилие, психологическое насилие было. Это он подтверждает, — добавил Риян Шамсутдинов. — Отцу он лично сказал, что не мог это терпеть. И это было последней каплей".

У Рамиля Шамсутдинова сослуживцы отнимали регулярно выделяемую солдату ежемесячные выплаты. Незадолго до трагедии 25 октября сослуживцы отняли у Рамиля телефон. Следователи до сих пор не могут его найти.

Ранее отец Рамиля Шамсутдинова после встречи с сыном в Чите рассказал, что его сын на давление со стороны следствия не жалуется. Его сын сдался добровольно, но при задержании его сильно избили.

"Думал, умру", — признался Рамиль своему отцу Салимчану Шамсутдинову.

При этом Рамиль добавил, что в СИЗО кормят в десять раз лучше, чем солдат кормили в воинской части.

Рамиль Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом 2019 года. Он рассчитывал, что после прохождения срочной службы останется служить по контракту. В пресс-службе Минобороны России заявляли, что у стрелявшего произошел нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов раскаивается в содеянном, заявил его адвокат Саид-Магомед Чапанов. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство двух и более лиц в состоянии аффекта"). Адвокат добавил, что его подзащитный дает правдивые показания, которые полностью подтверждаются при проверках.