Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об "аргентинском кокаине"

Российская генеральная прокуратура утвердила обвинение по делу о контрабанде кокаина из Аргентины. Рассматривать его будут присяжные в столичном Солнцевском суде, рассказал агентству ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Александр Костанянц.

Сообщается, что дело насчитывает 60 томов. Причем большая часть документов на испанском языке без перевода на русский.

Напомним, в 2018 году стало известно о совместной операции российских и аргентинских силовиков, которые перехватили партию кокаина общим весом 362 килограмма. Наркотик принадлежал сотрудники посольства РФ в Аргентине Али Абянову.

Всего по этому делу были арестованы три человека в России и два в Аргентине. А предполагаемый организатор Андрей Ковальчук был обнаружен и задержан в Германии. Никто из подозреваемых своей вины не признал.