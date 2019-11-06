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6 ноября 201917:30

"К счастью, сейчас это редкость": доктор Мясников вспомнил об издевательствах в больницах

Известный российский врач Александр Мясников прокомментировал скандальное видео из Челябинской области, получившее широкий общественный резонанс.

В начале ноября в Интернете было размещено видео, на котором в одном из больниц Миасса санитарка "умывает" пациентку половой тряпкой.

На кадрах видно, как уборщица заходит в палату, в которой на кровати сидит голая пациентка, пол в палате испачкан.

На кадрах видно, как уборщица выражает недовольство тем, что пол в палате запачкан испражнениями. "Изгадила тут все", — говорит она, а затем макает тряпку в тазик и вытирает женщине лицо со словами: "Лицо грязное, надо умыться". Запись, по всей видимости, сделала другая пациентка. За кадром слышен голос: "Прикинь, как мне с ней находиться в одной палате?"

По словам Мясникова, инцидент говорит о проблемах не конкретного медучреждения, а всего общество.

"Это отражение происходящего с нами, с людьми. Это показатель того, как мы относимся друг к другу", — сказал он в интервью ФАН. "Порой мы видим по-настоящему вопиющие случаи, посмотрите вокруг", — добавил врач.

Мясников также отметил, что разобраться и принять меры в связи с этим вопиющим случаем должен главный врач медучреждения.

Такие вещи происходили и раньше, сказал Мясников, и гораздо в больших объемах, но они просто не получали такое широкое освещение.

"У меня маму голую к кровати привязывали за ноги, за руки, чтобы она персонал не беспокоила. Все бывало… Сейчас это, к счастью, все-таки редкость", — заключил он.

Ранее главврач горбольницы Денис Маханьков сообщил, что по данному факту в больнице проводится проверка. Также администрация учреждения решает вопрос о направлении обращения в прокуратуру для установления автора ролика и привлечения его к ответственности за нарушение закона о персональных данных. В пресс-службе больницы рассказали, что пациентка поступила в медучреждение 31 октября, из-за своей болезни она не может контролировать поведение, однако свободных одноместных палат не было, поэтому ее поместили в общую.

Александр Мясников — не только известный врач, но и ведущий на телеканале "Россия 1", а также автор популярных книг о здоровье. Недавно он стал гостем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", в которой рассказал о своих правилах жизни и любви.

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