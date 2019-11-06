Клуб Бекхэма планирует выкупить у "Зенита" Дриусси и Краневиттера

Два футболиста "Зенита" заинтересовали принадлежащий Дэвиду Бекхэму американский клуб "Интер Майами". Речь идет о нападающем сине-бело-голубых Себастьяне Дриусси и полузащитнике Матиасе Краневиттере.

Недавно образованная команда Главной футбольной лиги США готова заплатить за обоих игроков порядка 30 миллионов долларов, сообщает комментатор Нобель Арустамян. И Дриусси, и Краневиттер являются приоритетными трансферами для "Интера". Пополниться двумя аргентинцами "интеристы" планируют уже ближайшей зимой.

Напомним, что Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. С тех пор и по сей день он принял участие в 99 играх, став автором 20 забитых голов. Краневиттер защищает цвета "Зенита" также с лета 2017 года. В его активе 51 встреча, результативных действий нет.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает Дриусси в 16 миллионов евро, а Краневиттера в 4 миллиона евро.