Танк в год: Зеленский шокирован ситуацией в украинской оборонке

Ситуация на Харьковском заводе транспортного машиностроения шокировала президента Украины Владимира Зеленского. В год предприятие выпускает всего один танк, хотя в советские времена собирало до 900 боевых машин, пишет агентство РИА Новости.

Сложная обстановка наблюдается во многих компаниях, входящих в "Укроборонпром": низкие зарплаты и постоянные задержки. На некоторых заводах рабочие не видят денег по 4 года. Кое-где сотрудникам оборонки приходилось трудиться зимой в неотапливаемых помещениях, подчеркнул глава государства.

Зеленский считает, что руководство "Укроборонпрома" относится к самим подчиненным, как к скоту, и призвал немедленно провести заседания правительства, посвященное проблемам оборонки. Его должны посетить и представители правоохранительных органов.