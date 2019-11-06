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"Южный" и "Северный" газопроводы 50 минут назад

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6 ноября 201919:34 Андрей Архипов

Немецкие инвесторы хотят защитить "Северный поток-2"

Директива Евросоюза по газу предполагает систему насильственного разведения собственников топлива и трубы, по которой он поставляется потребителям. Инвесторов из Германии это не устраивает.

Издание Bild сообщает, что депутатская группа, входящая в правящую коалицию Германии, разработала поправки к местному законодательному акту, которые позволят вывести проект "Северный поток-2" из-под действия директивы.

В настоящее время такой привилегией пользуются лишь те проекты, исполнение которых было завершено ещё до 23 мая 2019 года. Таким образом первая нитка "Северного потока" функционирует беспрепятственно, хотя и в случае с ней есть определённые сложности.

Так, в сентябре Европейский суд запретил Газпрому использовать 90 процентов мощности трубопровода OPAL, являющегося сухопутным продолжением "Северного потока", ограничив допустимую загрузку на уровне 50 процентов.

Суд выполнил требование Варшавы, которая готова не только пренебречь собственными интересами, но и нуждами европейских потребителей ради сохранения благосклонности Вашингтона.

США, в свою очередь, политическим шантажом заставляют своих сателлитов в Европе делать всё, чтобы, во-первых, ограничить поставки российского газа в ЕС, а, во-вторых, — вынудить Москву на дальнейшее, после окончания 2019 года, использование украинской ГТС для доставки газа в Европу.

В попытке вывести "Северный поток-2" из-под действия Третьего энергопакета ЕС немецкие депутаты ссылаются на необходимость защитить свои инвестиции. За последнее время в прокладку трубы ими было вложено около двух миллиардов евро, и перспективы потери ожидаемой прибыли в случае сложностей с заполнением трубопровода, по их мнению, требуют корректировки правил его использования.

Сама идея о том, что производитель газа и оператор трубопровода должны быть юридически независимы друг от друга — абсурдна, так как они непосредственно зависят друг от друга в принципе своей работы.

Наглядным примером является тот же OPAL мощности которого используются только Газпромом, и никакой другой производитель газа в них не нуждается.

Не будь OPAL инфраструктурно частью немецкой Wingas, осуществляющей через свою дочернюю компанию управление трубопроводом, решение Европейского суда можно было бы расценивать как умышленное финансовое уничтожение немецкого оператора.

Очевидно, что европейские инициативы, рождаемые в Брюсселе не без участия торговцев сжиженным природным газом из-за океана, давно не имеют ничего общего с обеспечением энергобезопасности Европы, хотя именно под этой эгидой и принимается большинство спорных решений.

Попытки любой ценой (которую в конечном итоге платят граждане ЕС) ограничить поставки российского газа на территорию ЕС и заместить его СПГ от продавцов из США не делают чести чиновникам разных уровней в Евросоюзе и его отдельных странах.

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