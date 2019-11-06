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6 ноября 201918:54

WADA: Россия дала ответы на все наши вопросы

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в лице главы комитета по соответствию Джонатана Тейлора признало, что Россия дала ответы на все интересующие экспертов вопросы. WADA интересовали данные Московской антидопинговой лаборатории.

"Да, российская сторона предоставила ответы на 31 вопрос и теперь мы ждем мнения экспертов, которые действительно очень хорошо разбираются в деталях, — цитирует Тейлора РИА Новости. – Они отчитаются перед нами после встречи с российскими экспертами на следующей неделе".

"Наши эксперты решат, удовлетворены ли они ответами России, и сообщат свое мнение в комитет по соответствию. Действительно, ответы на все интересующие нас вопросы получены. Просто возникли дополнительные вопросы, которые требуют некоторых разъяснений".

Напомним, что накануне немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил о том, что Россия дала ответы только на 23 вопроса от экспертов WADA.

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