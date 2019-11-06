Причиной госпитализации французской актрисы Катрин Денев стал ишемический инсульт. Ранее сообщалось, что 76-летняя обладательница "Оскара" попала в больницу в ночь со вторника на среду, с 5 на 6 ноября.

Изначально причиной недомогания Денев назвали высокую загруженность по работе. В настоящее время актриса принимает участие в съемках фильма "При жизни" режиссера Эмманюэль Берко.

О том, что Катрин Денев перенесла ишемический инсульт, сообщает AFP на своей странице в Twitter, ссылаясь на информацию близких родственников актрисы.

Ишемический инсульт представляет собой острое состояние, при котором нарушается мозговой кровоток. В зависимости от поврежденного участка могут нарушиться основные жизненные функции головного мозга.