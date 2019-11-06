Режим ЧС: Вологде грозит затопление

Власти Вологодской области, где в 13 районах введен режим ЧС из-за подтоплений и отключений электричества в связи с непогодой, опасаются затопления прибрежных улиц Вологды.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе правительства региона.

Сообщается, что из-за обильных дождей 4-6 ноября уровень воды в реке Вологда приблизился к критической отметке, грозя затоплением улиц города. Залит участок Северной железной дороги в Вологде, из-за размытия автомобильных дорог и мостов нарушено сообщение с тремя населенными пунктами в Шекснинском районе и одним в Устюженском районе.

Также вызывает опасение обстановка на реках Вологодского, Грязовецкого и Междуреченского районов.

Непрекращающийся дождь с мокрым снегом привел к затоплению и отключению электричества в 586 населенных пунктах Вологодской области, в которых проживают свыше 28,5 тысяч человек. Над восстановлением электроснабжения в круглосуточном авральном режиме трудятся 135 бригад и свыше 140 единиц спецтехники компании "Россети Северо-Запад".

В пресс-службе рассказали, что в целом норма осадков была превышена почти в 2,5 раза и в ближайшие сутки по прогнозу синоптиков уровень воды сохранится. Всё это привело к тому, что в зоне паводка находятся 5 населенных пунктов Вологодского района. Там проводится эвакуация населения, при этом покинутые дома берутся под охрану сотрудниками полиции и Росгвардии.