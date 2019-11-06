Российские пляжники добились второй победы на Межконтинентальном кубке

Мужская сборная России по пляжному футболу одержала вторую победу на проходящем в Дубаи Межконтинентальном кубке. В матче второго тура российские пляжники обыграла команду Мексики. Итоговый счет 3:1.

Победу подопечным Михаила Лихачева принесли голы Бориса Никонорова, Виктора Крышанова и Владислава Жарикова. Со стороны мексиканцев автором единственного гола стали Нестор Родригес.

Теперь по итогам двух матчей в группе "В" Россия с шестью очками занимает первое место и в случае поражения Ирана – одного из ближайших преследователей нашей команды, досрочно обеспечит себе место в плей-офф Межконтинентального кубка.

Заключительный матч российской команды в группе состоится седьмого ноября против Ирана.