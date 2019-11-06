Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
6 ноября 201919:23

Российские пляжники добились второй победы на Межконтинентальном кубке

Beach Soccer Worldwide

Мужская сборная России по пляжному футболу одержала вторую победу на проходящем в Дубаи Межконтинентальном кубке. В матче второго тура российские пляжники обыграла команду Мексики. Итоговый счет 3:1.

Победу подопечным Михаила Лихачева принесли голы Бориса Никонорова, Виктора Крышанова и Владислава Жарикова. Со стороны мексиканцев автором единственного гола стали Нестор Родригес.

Теперь по итогам двух матчей в группе "В" Россия с шестью очками занимает первое место и в случае поражения Ирана – одного из ближайших преследователей нашей команды, досрочно обеспечит себе место в плей-офф Межконтинентального кубка.

Заключительный матч российской команды в группе состоится седьмого ноября против Ирана.

Сейчас

17:41

Ряд российских банков обвинили в навязывании кредитов

17:26

Захарова рассказала о дипломатических ошибках МИДа

17:10

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об "аргентинском кокаине"

16:04

Киевского мэра обвиняют в госизмене

15:59

Отец Шамсутдинова: действия сына были ответом на насилие

15:19

Эрдоган: мы поймали жену, сестру и зятя аль-Багдади

14:23

Путин: оружие, не имеющее аналогов, не повод, чтобы кому-то угрожать

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Танк в год: Зеленский шокирован ситуацией в украинской оборонке

Танк в год: Зеленский шокирован ситуацией в украинской оборонке

2 часа назад
В Москве задержан соучастник убийства глава ингушского Центра "Э"

В Москве задержан соучастник убийства глава ингушского Центра "Э"

39 минут назад
Немецкие инвесторы хотят защитить "Северный поток-2"

Немецкие инвесторы хотят защитить "Северный поток-2"

52 минуты назад

Трансляции

Программа "Вести в 20:00"
23:55

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 7 ноября

12:00

Заседание Правительства РФ
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Риян Шамсутдинов: мы удивились словам брата об угрозе изнасилования

Риян Шамсутдинов: мы удивились словам брата об угрозе изнасилования

3 часа назад
Ряд российских банков обвинили в навязывании кредитов

Ряд российских банков обвинили в навязывании кредитов

2 часа назад
На 89-летие Ивана Краско к нему прилетела из США неизвестная дочь

На 89-летие Ивана Краско к нему прилетела из США неизвестная дочь

2 часа назад
Сбил маму с ребенком и скрылся: очевидец рассказал о смертельной аварии и спасении малыша

Сбил маму с ребенком и скрылся: очевидец рассказал о смертельной аварии и спасении малыша

3 часа назад
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

1 час назад
Против либертарианца Светова возбуждено дело за пост 2012 года

Против либертарианца Светова возбуждено дело за пост 2012 года

1 час назад
12 самых востребованных профессий будущего

12 самых востребованных профессий будущего

14 часов назад
Эрдоган: мы поймали жену, сестру и зятя аль-Багдади

Эрдоган: мы поймали жену, сестру и зятя аль-Багдади

4 часа назад
Британский парламент распущен, началась предвыборная кампания

Британский парламент распущен, началась предвыборная кампания

6 часов назад
Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

6 часов назад
Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

05.11.2019 15:47
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
WADA: Россия дала ответы на все наши вопросы

WADA: Россия дала ответы на все наши вопросы

1 час назад
Кипр лишит гражданства 26 обладателей "золотых паспортов"

Кипр лишит гражданства 26 обладателей "золотых паспортов"

1 час назад
Захарова рассказала о дипломатических ошибках МИДа

Захарова рассказала о дипломатических ошибках МИДа

2 часа назад
"К счастью, сейчас это редкость": доктор Мясников вспомнил об издевательствах в больницах

"К счастью, сейчас это редкость": доктор Мясников вспомнил об издевательствах в больницах

2 часа назад
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об "аргентинском кокаине"

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об "аргентинском кокаине"

2 часа назад
Чуть-чуть не дотянул: петербуржец сдался и вынес на помойку ёлку 5 ноября

Чуть-чуть не дотянул: петербуржец сдался и вынес на помойку ёлку 5 ноября

3 часа назад
Королева Великобритании отказалась от одежды с натуральным мехом

Королева Великобритании отказалась от одежды с натуральным мехом

3 часа назад
На отдыхе в Турции пропал 25-летний гражданин России

На отдыхе в Турции пропал 25-летний гражданин России

3 часа назад
В отношении киевского мэра возбуждено уголовное дело о госизмене

В отношении киевского мэра возбуждено уголовное дело о госизмене

4 часа назад
Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

4 часа назад
Иран оживляет центрифуги для обогащения урана: реакция мирового сообщества

Иран оживляет центрифуги для обогащения урана: реакция мирового сообщества

4 часа назад
У экс-футболиста сборной России Кержакова заблокировали банковские счета

У экс-футболиста сборной России Кержакова заблокировали банковские счета

4 часа назад
На Вятке женщине два года начисляли плату за тепло несмотря на срезанные батареи

На Вятке женщине два года начисляли плату за тепло несмотря на срезанные батареи

5 часов назад
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

5 часов назад
Видеоигры назвали причиной трагедии в Забайкалье

Видеоигры назвали причиной трагедии в Забайкалье

5 часов назад
Главный свидетель по делу о крушении MH17 пожалуется в Страсбург

Главный свидетель по делу о крушении MH17 пожалуется в Страсбург

5 часов назад
Сергей Белоголовцев о сыне с ДЦП: "Мы умирали от нетактичности окружающих"

Сергей Белоголовцев о сыне с ДЦП: "Мы умирали от нетактичности окружающих"

5 часов назад
Путин: оружие, не имеющее аналогов, не повод, чтобы кому-то угрожать

Путин: оружие, не имеющее аналогов, не повод, чтобы кому-то угрожать

5 часов назад
Впала в кому: суд отложил заседание по делу бывшей жены Цеповяза

Впала в кому: суд отложил заседание по делу бывшей жены Цеповяза

6 часов назад
11 тысяч учёных объявили климатическую чрезвычайную ситуацию и рассказали, как спасти планету

11 тысяч учёных объявили климатическую чрезвычайную ситуацию и рассказали, как спасти планету

6 часов назад
Нурмагомедов: через 5 месяцев нам предстоит провести лучший бой в истории UFC

Нурмагомедов: через 5 месяцев нам предстоит провести лучший бой в истории UFC

7 часов назад
Умер литературный критик Лев Аннинский

Умер литературный критик Лев Аннинский

7 часов назад
В выходные в Москве будет аномально тепло

В выходные в Москве будет аномально тепло

7 часов назад
Набиуллина назвала виновных в утечках данных клиентов банков

Набиуллина назвала виновных в утечках данных клиентов банков

7 часов назад
Из Минприроды уволился куратор мусорной реформы

Из Минприроды уволился куратор мусорной реформы

8 часов назад
"Аэроэкспресс" будет частью Московских центральных диаметров

"Аэроэкспресс" будет частью Московских центральных диаметров

9 часов назад
Болезни печени: симптомы заболеваний

Болезни печени: симптомы заболеваний

9 часов назад
Агент изменений: как молодые архитекторы преобразуют российские города  

Агент изменений: как молодые архитекторы преобразуют российские города  

10 часов назад
В Думе предлагают глушить сотовую связь на зонах

В Думе предлагают глушить сотовую связь на зонах

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку