Почему вопиющие случаи нарушений свободы СМИ сегодня происходят на Европейском континенте

Как обеспечить свободу СМИ и безопасность работы журналистов? Эта тема сегодня стала главной на конференции ОБСЕ, которая впервые проходит в Москве. Более 200 участников — эксперты, чиновники и конечно сами журналисты из разных стран.

Не только материалы на нескольких языках, аккредитацию на конференцию в Москве получили абсолютно все заинтересованные средства массовой информации и эксперты.

Казалось бы, а как может быть иначе, ведь под эгидой ОБСЕ сама дискуссия о свободе СМИ, но оказывается, может. В Париже "Репортеры без границ" готовят ограничительные списки тех медиа, кому можно доверять, а кому нет. А в Лондоне прошла конференция тоже о свободе слова, куда российские СМИ и представителей МИДа физически не пустили.

"А почему это происходит только с российскими СМИ? Вы анализировали это?" – задали вопрос главе российского внешнеполитического ведомства.

"Конечно, тут даже анализировать, собственно, нечего. Мы же во всем виноваты. Последнее, что я слышал, что беспорядки в Чили, в Сантьяго и в других городах — это дело рук Российской Федерации. Поэтому тут мне даже, собственно, нечего сказать. Это все же из той же серии, что никто никаких фактов не предъявляет. Вот просто назвали RT и "Спутник" пропагандистскими инструментами, вы, дескать, не медиа, вы инструменты пропаганды, и все. А почему, никто не будет доказывать", — заявил Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Случаев давления и прямого запугивания журналистов вообще, как говорили, на пространстве ОБСЕ — все больше.

В ОБСЕ входит 57 государств, в том числе, Северной Америки – это США и Канада и Средней Азии, к примеру, Узбекистан, Таджикистан. Нарушения прав и свобод СМИ фиксируются на всем пространстве организации, но кто бы мог подумать, что вопиющие случаи все чаще будут происходить на европейском континенте?

В контексте этого особо коснулись Украины. Страна — член ОБСЕ, но преследования российский журналистов и СМИ стали там нормой. О какой-то безопасности и речи быть не может.

"До сих пор остаются не расследованными совершенные в 2014 году убийства журналистов Андрея Стенина, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Анатолия Кляна. На Украине заблокированы 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница", — проинформировал мировую общественность Лавров.

Перед глазами — история Кирилла Вышинского, брошенного Киевом в тюрьму только за то, что занимался своей профессиональной деятельностью. И это далеко не единичный случай, когда именно российские журналисты на Украине и в странах Запада сталкиваются с прямым давлением.

"Я считаю, что отношение к российским журналистам особенно предубежденное. Собственно говоря, все случаи, о которых я буду говорить, связаны с тем, что российских журналистов дискриминируют на пространстве ОБСЕ — давайте будем говорить широко — это не только Европа, но Соединенные Штаты Америки", — рассказал Кирилл Вышинский, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, исполнительный директор медиа-группы "Россия сегодня".

В освобождении Кирилла Вышинского участвовал и Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Сегодня они впервые встретились лично.

"Украина — член ОБСЕ и взяла на себя обязательства содействовать журналистам из других стран пространства ОБСЕ и свободному распространению информации", — подчеркнул Дезир.

"А у вас есть ощущение, что в Киеве к вам прислушиваются?"

"Что ж, нас услышали в ряде случаев. Поэтому мы продолжаем поднимать вопросы. Мы говорим по поводу аккредитации и свободы слова", — ответил Дезир.

Проблема фейковых новостей. Обсуждали, могут ли страны ОБСЕ выработать какие-то единые правила, как освещать те или иные события. Оказалось, все сложно. Ведь в одних странах некоторые организации считаются террористическими, а в других вполне законопослушными.

Совершенно по-разному страны ОБСЕ смотрят и на другую проблему.

"Сексуальное воспитание детей. Есть страны, которые делают это с детского сада, и мы видим репортажи, от которых у меня волосы последние дыбом встают. А есть страны, где этим гордятся. Наверное, журналисты должны выработать какие-то свои профессиональные подходы", — отметил Лавров.

Какой бы точки зрения не придерживались и из какой бы страны ни были, Россия будет делать все, чтобы обеспечить свободу и безопасность СМИ. Это заявление Лаврова из первых уст сегодня в Москве смогли услышать и передать все журналисты.