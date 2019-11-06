Криштиану Роналду выйдет против "Локомотива" с первых минут

В Москве пройдет матч четвертого тура Лиги чемпионов в группе D между "Локомотивом" и "Ювентусом". Стали известны стартовые составы команд.

У "Локомотива" не сможет сыграть Федор Смолов. Место в атаке займет португалец Эдер. Полностью состав москвичей выглядит так. Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука, Бенедикт Хёведес, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов, Жоао Марио, Мацей Рыбус, Алексей Миранчук, Эдер.

У гостей в запасе остался Паоло Дибала, забивший два мяча в первой встрече. С первых минут на поле выйдут Войцех Щенсный, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Адриен Рабьо, Данило, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Арон Рэмзи, Алекс Сандро, Криштиану Роналду и Гонсало Игуаин.