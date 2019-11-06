Бешеные самокаты преодолели красную линию: альтернативный транспорт внесут в ПДД

Обладатели электросамокатов, сигвеев, моноколес и гироскутеров станут полноправными участниками дорожного движения. Транспортные средства нового поколения официально внесут в правила дорожного движения и даже выделят их в отдельную категорию. Поводом стали многочисленные аварии с участием альтернативного транспорта.

"Я вышла на середину, а там ехал электросамокат. Я замерла от страха, а он в меня врезался", — владелец электросамоката уехал, а у семилетней Кати — сотрясение и гематомы. Пострадавших в таких авариях — десятки.

"У меня здесь до сих пор шишка и на локте ушиб", — Наталью Гончарову тоже сбил электросамокат. По ее словам, когда такое транспортное средство едет с резкой скоростью, ты уже ничего не можешь предпринять, не можешь ни отпрыгнуть, ни отскочить.

Их становится все больше — сигвеев, моноколес и электросамокатов. Уже и сезон вроде бы закончился, а они с улиц не исчезают. Одни самокаты разгоняются примерно до семидесяти километров в час, другие модели до сорока, а третьи уже более мощные — до восьмидесяти километров в час. Использование даже такого не самоката, а "ракеты" закон пока никак не регулирует.

"Электросамокаты не внесены ни в технический регламент, ни в ПДД, пока что это считается пешеходом", — прокомментировал ситуацию руководитель общественного движения "Малый электротранспорт России" Александр Осипов.

Поправки в ПДД уже готовы — официальными участниками дорожного движения будут не только пешеходы, водители, пассажиры и велосипедисты. "Мы подготовили те самые изменения, которые определяют дополнительно еще пятую категорию дорожного движения — это лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности", — рассказал заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта России Владимир Луговенко.

Двигаться по краю проезжей части разрешат только на электросамокате. Его владелец должен быть старше четырнадцати лет, а аппарат оснащен светоотражателями. В пешеходных зонах можно будет ездить всем.

Сейчас скорость электросамокатов даже на тротуарах, среди пешеходов, ограничена только его мощностью. Новые правила устанавливают для таких средств индивидуальной мобильности максимум двадцать километров в час — это достаточно быстро и при этом вполне безопасно для всех участников дорожного движения.

Столкновение с пешеходом будет квалифицироваться как дорожно-транспортное происшествие. "При возникновении спорных ситуаций будет выясняться, нарушал ли человек, управляющий средством индивидуальной мобильности скоростной режим, который предусмотрен в правилах дорожного движения, или не нарушал. Если нарушал, то к нему применяются определенные штрафы", — рассказал Александр Осипов.

Общественники считают, что эти правила порядок на улицах не наведут . Есть только один выход: электротехника должна ездить только по велодорожкам.

Председатель центрального совета межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов задается вопросом: "Как зафиксировать эту скорость — двадцать километров в час? У нас нет камер видеофиксации. Кто будет догонять, кто будет определять скорость столкновения?".

Этим летом электросамокаты изгнали с тротуаров во Франции. За нарушение штрафы — до полутора тысяч евро. В Германии такой транспорт тоже допускается только на велодорожки и проезжую часть, хотя водители этому не рады. Какой станет окончательная редакция российских правил, станет известно не раньше следующего года.