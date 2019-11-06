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6 ноября 201921:20 Александр Хабаров

Смелые заявления из Лондона: Борис Джонсон рассказал, что заставляет его жевать галстук

Смелые заявления из Лондона: Борис Джонсон рассказал, что заставляет его жевать галстук

В Британии 6 ноября распустили парламент, который так и не смог решить главный вопрос: организовать выход страны из состава Евросоюза. Теперь британцы готовится к внеочередным выборам, которые назначены на 12 декабря. Старт предвыборной гонки был дан сразу после того, как премьер Борис Джонсон посетил королеву Елизавету II. Агитация началась. И уже понятно, что даже в ней политики не могут избавиться от темы России.

Начиная свою предвыборную кампанию, Джонсон использовал знаменитый жест Черчилля — два пальца вверх. Приемы агитации у него тоже старые, например, обвинить оппозицию если уж не в тайных связях, то хотя бы в прокремлевской ориентации.

"Присоединяйтесь к нашему правительству, — призывает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, — которое верит, что Британия возвысится в мире. Или выбирайте Джереми Корбина и лейбористов. Они заняли сторону Путина, Россия которого устроила отравления на улицах Солсбери".

Джонсона не смущает, что он уже попадался на вранье по поводу Солсбери, ему важно любой ценой понизить рейтинг основного конкурента.

Сегодня он опубликовал статью, в которой сравнил Джереми Корбина с Иосифом Сталиным.

"Они притворяются, что их ненависть направлена только на конкретных миллиардеров, и они указывают своими пальцами на людей с упоением и мстительностью, невиданными со времен, когда Сталин преследовал кулаков", — продолжил Джонсон.

Британцы бросились искать в интернете разъяснения. В поисковиках резко увеличилось количество запросов со словом "кулак". С настоящими кулаками пока нашелся только один политик — лидер партии Brexit Найджел Фарадж. Надев боксерские перчатки, он грозит дать бой консерваторам, которые отказались от совместной с ним предвыборной кампании.

"Brexit – это тяжелая история. Но нужно разобраться сначала с ней, прежде чем мы будем двигаться дальше. Очень хорошо рассуждать о том, куда мы потратим деньги. Но, может быть, поговорим о том, как нам накопить денег и создать новые рабочие места", — предлагает лидер партии Brexit Найджел Фарадж.

Лидер лейбористов заявил, что в отличие от своих оппонентов, он переходить на личности не собирается, но Джонсона в своем выступлении неоднократно помянул.

"Консерваторы Бориса Джонсона хотят ввести у нас тэтчеризм на стероидах. Борис Джонсон пытается продать простых рабочих нашей страны. Он хочет обналичить голоса миллионов людей, выступавших за выход из ЕС, чтобы купить себе политическое влияние. Они хотят перевести нас на американскую модель экономики, чтобы у наших рабочих было всего десять выходных в году, и всем заправляли богатые бизнесмены", — запугивает британских избирателей лидер лейбористской партии Джереми Корбин.

Корбин обещает новое соглашение о Brexit и повторный референдум.

Бывший глава Еврокомиссси Жан-Клод Юнкер заявил, что планы лейбористов за полгода передоговориться с Брюсселем звучат нереалистично. Настаивающий на своем варианте Brexit Джонсон сегодня заявил, что был готов съесть деталь своего туалета, переживая, что страна может не покинуть Евросоюз.

"Я могу сказать вам, что были моменты, когда в отчаянии я готов был жевать свой галстук, потому что мне казалось, что мы так близко подошли к Brexit, но снова сталкиваемся с проблемами", — рассказывает британский премьер Борис Джонсон.

Именно из-за Brexit и вызванного им политического кризиса Туманный Альбион второй год подряд проводит досрочные выборы.

Британцы будут голосовать 12 декабря 2019 года, то есть почти под Рождество. По-английски, Рождество – Christmas, из-за Brexit здесь уже говорят Brexmas. Не исключены сюрпризы. И неизвестно, что за ними последует.

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