Жертве насильника грозит год тюрьмы за превышение самообороны

Министерство внутренних дел завершило расследование уголовного дела в отношении жительницы Московской области Дарьи Агений, вызвавшего широкий общественный резонанс. Девушка защищалась от пьяного мужчины и ножом для заточки карандашей нанесла злоумышленнику травмы. В результате Дарью обвинили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью — ей грозило до десяти лет лишения свободы.

После дополнительного расследования следователи смягчили обвинение Агений, сообщает RT. Теперь ей вменяется другая статья — 114 Уголовного кодекса России (превышение пределов необходимой самообороны). Максимальное наказание по ней предусматривает год лишения свободы.

Нападение на девушку произошло в Туапсе. Как рассказала Дарья, ее пригласили туда, чтобы она ознакомилась с материалами дела, после чего его должны были переждать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По словам Агений, она не согласна и с новой формулировкой обвинения. Девушка хочет добиться того, чтобы ее действия признали необходимой самообороной без превышения пределов.

В защиту обвиняемой выступил ее адвокат Евгений Саломатов. Он сообщил, что решение следствия будет обжаловано, поскольку они не удовлетворены результатом и потребуют прекратить производство из-за отсутствия в действиях его подзащитной состава преступления. Саломатов подчеркнул, что в постановлении пленума Верховного суда четко прописано, что является пределом допустимой обороны. Нападавший на Дарью был выше и сильнее ее, пытался изнасиловать, потому пострадавшая оборонялась в рамках закона. При этом, по словам адвоката, уголовное дело в отношении нападавшего до сих пор не возбуждено.

Инцидент произошел летом 2018 года. Пьяный мужчина напал на 18-летнюю девушку поздним вечером на безлюдной улице. Злоумышленник прижал Агений к стене дома и начал раздевать, жертва ударила его ножом и убежала, но заявление в полицию не написала. Сам преступник намеревался через суд потребовать от Дарьи 300 тысяч рублей в качестве компенсации.