Задержанный по подозрению в убийстве Эльджаркиевых не причастен к преступлению

Задержанный по подозрению в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева оказался не причастен к преступлению.

После проверки мужчину отпустили. В настоящее время задержанных по делу Эльджаркиева нет, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее на причастность к тяжкому преступлению проверили уже десять человек — ни один из них оказался не замешан в громком убийстве. Возможный подозреваемый объявлен в розыск, он может скрываться на территории Ингушетии.

Трагический инцидент произошел в Москве 2 ноября. В Ибрагима Эльджаркиева и его брата злоумышленник выстрелил не менее десяти раз. Также убийца произвел контрольные выстрелы в головы жертв. По мнению оперативников, преступление было тщательно спланировано, а также имеет признаки заказного.