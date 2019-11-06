В Британии произошла химическая утечка: 57 человек пострадали

По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал британский новостной телеканал Sky News, ссылаясь на данные врачей.

Отмечается, что инцидент произошел 6 ноября в городке Мейдстоун в 14:20 по местному времени (17:20 по московскому).

Сообщается, что врачи скорой помощи зафиксировали у пациентов проблемы с дыханием, однако тяжелое состояние ни у кого не зафиксировано.