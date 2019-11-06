Россиянка задохнулась, попав в воронку с семенами подсолнечника

В Оренбургской области произошел трагический инцидент — женщина на складе участка АО "Саринский элеватор" погибла во время работы. В настоящее время по факту гибели 58-летней пострадавшей проводится доследственная проверка, сообщается на сайте Следственного комитета по Оренбургской области.

Несчастный случай произошел в ночь на 1 ноября 2019 года. Во время выполнения работ по сушке семян подсолнечника на территории станции Сара женщина упала в металлический короб. Пострадавшая была затянута в воронку. Женщина умерла на месте происшествия в результате механической асфиксии от закрытия дыхательных путей.

В целях установления всех обстоятельств случившегося привлечены правоохранительные органы и специалисты Государственной инспекции труда по Оренбургской области. В ходе проверки будет дана правовая оценка вопросам исполнения требований законодательства относительно охраны и безопасности труда.