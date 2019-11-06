В аэропорту Схипхола ЧП с самолетом: возможна угроза населению

Подозрительной ситуации на борту одного из самолетов возникла в нидерландском аэропорту Схипхол. Об этом заявила голландская военная полиция, которая отвечает за охрану пятой в Европе по пассажиропотоку воздушной гавани. На место прибыли несколько пожарных расчетов и машин скорой медпомощи.

Инциденту в аэропорту присвоен третий уровень опасности, сообщает ТАСС. Это подразумевает потенциальную угрозу населению в пределах муниципалитета. Подробности инцидента пока неизвестны.

Схипхол располагается в 20 минутах езды от Амстердама. В 2015 году аэродром обслужил более 58 миллионов пассажиров. А по грузопотоку уступает только воздушным воротам Франкфурта-на Майне и парижскому аэропорту Шарля-де-Голля. В Схипхоле базируются KLM. Это также важнейший хаб для Delta Airlines.