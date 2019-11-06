Тренер "Ференцвароша" Ребров: нас ждет тяжелый бой

В четверг ЦСКА проведет свой четвертый матч Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша". Встреча пройдет в Будапеште. В московском матче со счетом 1:0 победил венгерский клуб.

За день до игры главный тренер "Ференцвароша" украинский специалист Сергей Ребров встретился с прессой. "В четверг нас ждет тяжелый бой. Я смотрел две последние игры ЦСКА-на Кубок с "Уфой" и в первенстве с "Зенитом". Жду хорошего матча, и думаю, что наши соперники будут играть в более атакующий футбол, чем в прошлый раз. Не думайте, что ЦСКА плохая команда", — приводит слова Реброва ТАСС.

Команды выступают в группе Н. Возглавляет таблицу "Эспаньол" с 7 очками. 6 очков у болгарского "Лудогорца", на третьем месте "Ференцварош" с четырьмя очками. ЦСКА проиграл все три встречи и очков ока не имеет.