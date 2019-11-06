У берегов Швеции сел на мель круизный паром

Круизный паром Princess Anastasia кипрской частной судоходной компании St. Peter Line сел на мель у берегов Стокгольма.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала шведская береговая охрана. По ее данным, на борту судна находятся более тысячи человек, пострадавших среди них нет.

Сигнал о происшествии местные службы спасения получили около 18.00 по местному времени (20.00 по московскому). По предварительным данным, причиной ЧП на пароме, который направлялся в Хельсинки, а оттуда в Санкт-Петербург, стало отключение электричества.

В настоящий момент к Princess Anastasia направлен буксир, на месте происшествия работают спасатели.