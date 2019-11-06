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6 ноября 201922:48

ЧП в голландском аэропорту, возможно, связано с попыткой угона самолета

EPA

В голландском аэропорту Схипхол возможно предпринята попытка угона самолета. Соответствующее заявление сделала Нидерландская телерадиовещательная корпорация, ссылаясь на источники в военной полиции.

Во время посадки пассажиров пилот нажал кнопку тревоги, которая свидетельствует о попытке угона воздушного судна. К этому моменту уже 27 человек успели подняться на борт самолета.

В настоящее время в аэропорту, который находится недалеко от Амстердама, закрыт один из терминалов в связи с нештатной ситуацией, сообщает ТАСС. Ей присвоена третья степень опасности, которая означает потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета.

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