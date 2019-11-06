Мужчина с винтовкой был задержан в Туле при попытке войти в школу

Мужчина с пневматической винтовкой был задержан при попытке пройти в школу в Туле.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в региональном управлении Росгвардии.

Задержание произошло после звонка охранника школы, который сообщил о неизвестном с оружием. Мужчина оказался 21-летним жителем Воронежа. Он передан для разбирательства следственно-оперативной группе.