Лига чемпионов. "Бавария" обыграла "Олимпиакос" и досрочно вышла из группы

В Мюнхене прошел матч четвертого тура в группе В между местной "Баварией" и греческим "Олимпиакосом". Хозяева победили 2:0 и досрочно вышли из группы.

"Бавария" проводила первый матч после отставки тренера Нико Ковача. Исполняющим обязанности назначен Ханси Флик. Его дебют стоит признать удачным. Однако гости оказали сопротивление, продержавшись до 69 минуты.

На 69 минуте Роберт Левандовский после паса Кингсли Комана отправил мяч в ворота греческого клуба. Судья из Польши Павел Речковский после просмотра видеоповтора засчитал гол своего соотечественника.

На 89 минуте Левандовский мог забить второй мяч, но на его пути возник защитник Костас Цимикас. Мяч отлетел к Ивану Перешичу, который и установил окончательный счет – 2:0.

"Бавария" выиграла четвертый матч, набрала 12 очков из 12 возможных и обеспечила свое участие в 1/8 финала. 4 очка у "Тоттенхэма", 3 – у "Црвены Звезды" и 1 у "Олимпиакоса".