Тревога на рейсе Амстердам-Мадрид сработала по ошибке

В аэропорту Амстердама Schiphol тревога на борту самолета сработала случайно. Об этом сообщила авиакомпания Air Europa.

Авиаперевозчик объяснил на своей странице в Twitter, что предупреждение на рейсе Амстердам-Мадрид, запускающее протоколы, которые касаются угона, сработало по ошибке. Это была ложная тревога. Ничего не произошло. Пассажирам ничего не угрожает, они ожидают полета. "Мы приносим свои глубокие извинения", — цитирует авиакомпанию РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что военная полиция Нидерландов расследует подозрительную ситуацию на борту самолета в аэропорту Амстердама Schiphol