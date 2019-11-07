Узбекистан готовится к выборам по новому кодексу, защищающему права женщин

Узбекистан готовится к выборам в законодательную палату парламента и местные советы. Они состоятся 22 декабря. Проголосовать смогут и граждане республики, находящихся за рубежом, в том числе в России. Как рассказали телеканалу "Россия 24" в посольстве Узбекистана, избирательные участки будут открыты в Москве и еще шести крупных российских городах.

Что касается непосредственно выборов, они пройдут по новому кодексу. Главное отличие — право выдвигать кандидатов предоставляется только политическим партиям. Раньше это могли делать и органы самоуправления граждан.

"В Узбекистане выросло число участников выборного процесса, теперь в избирательной кампании примут участие пять партий, — рассказал Закир Заитов, советник посольства Узбекистана в России по политическим вопросам. — Особое внимание уделяется обеспечению гендерного равенства. Согласно избирательному кодексу, минимум 30 процентов от общего количества кандидатов в депутаты должны составлять женщины".