На западе Канады 20 автомобилей столкнулись из-за тумана, есть пострадавшие

В провинции Альберта на западе Канады по меньшей мере 20 автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие на скоростном шоссе рядом с городом Гранд-Прери. Такие данные сообщает телеканал CTV.

Из-за аварии временно закрыто движение по трассе во всех направлениях. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и врачи скорой помощи. Есть пострадавшие, но точное их число пока неизвестно.

Причиной массового столкновения автомобилей на шоссе стал сильный туман, сообщает ТАСС.

Город Гранд-Прери находится примерно в 450 километрах к северо-западу от Эдмонтона.