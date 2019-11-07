Ипотечные каникулы начинают пользоваться спросом у россиян

Россияне осваивают выгоды ипотечных каникул. С августа по сентябрь ими воспользовались почти 10 тысяч граждан, свидетельствует статистика Центробанка. Стали ли заемщики чаще обращаться за ипотечными каникулами в последнее время? В каких случаях они это делают?

Россияне не устали от ипотеки. Инструмент ипотечных каникул, который появился в стране 31 июля, уже начинает пользоваться спросом. Однако массово уходить на отдых заемщики не спешат.

По данным Центробанка, за первые два месяца действия закона с просьбой о предоставлении каникул обратились чуть меньше 10 тысяч владельцев ипотеки. На 30 сентября 27 банков рассмотрели по существу чуть более половины обращений — 5536 заявок. Из них были одобрены 3233. В то же время более 2300 заемщиков получили отказ.

Наибольшее число заявок было направлено в Сбербанк (более 4 тысяч) и в ВТБ (около 2 тысяч). К остальным участникам рынка обратилось значительно меньше клиентов. В РОСБАНК — 580 человек, в "Открытие" — 163, в Альфа-Банк — 100. То, что заемщики нечасто просят о каникулах, по мнению экспертов, хороший показатель, который говорит о стабильности ипотечной системы в стране. По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, спрос на ипотеку продолжает расти. Этому способствует улучшение кредитных условий. В частности — дальнейшее снижение ставок.

По закону об ипотечных каникулах заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может приостановить или снизить выплаты по ссуде на срок не более чем шесть месяцев. К таким ситуациям относятся, в частности, временная нетрудоспособность, получение инвалидности первой или второй группы, снижение дохода больше чем на 30 процентов. И самой распространенной причиной для обращения за ипотечными каникулами остается потеря работы.

В целом процент одобрения заявок на ипотечные каникулы остается высоким, подчеркивают банкиры. Наличие отказов они связывают с тем, что не всем удается подтвердить основания для приостановки платежей по кредиту. К примеру, при подсчетах выясняется, что доход заявителя на самом деле не сократился. Либо становится известно, что у него есть еще одна квартира. По закону о каникулах ипотека должна быть оформлена на единственное жилье заемщика, а сам размер кредита не должен превышать 15 миллионов рублей.

По закону банк должен рассмотреть заявление на ипотечные каникулы в течение пяти рабочих дней. Если документы в порядке, заемщик получит уведомление, что его платежи приостановлены либо снижены. При этом бояться за свою репутацию клиенту банка не стоит — на качество кредитной истории ипотечные каникулы никак не влияют.